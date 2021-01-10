مستوطنون يقتلعون 130 شتلة زيتون ويسرقونها جنوب نابلس

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رام الله - دنيا الوطن

أقدم مستوطنون، اليوم الأحد، على اقتلاع 130 شتلة زيتون، وسرقتها في بلدة قصرة جنوب نابلس.



وأفاد مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة الغربية، غسان دغلس، بأن مستوطني (ييش كودش) الجاثمة على أراضي القرية، أقدموا على اقتلاع أشتال الزيتون، وسرقتها في منطقه شعب الخراب شرق قصرة، وتعود ملكيتها لكل من: عصام عبد الحميد، وعبد الحميد خريوش، ومحمد إبراهيم عودة، ونايف كعابنة.