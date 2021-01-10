حماس تُعلق على بدء شركات إماراتية باستيراد منتجات المستوطنات

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رام الله - دنيا الوطن

أكدت حركة (حماس)، اليوم الأحد، أن بدء شركات من دولة الإمارات العربية المتحدة، باستيراد منتجات المستوطنات في الضفة الغربية، إصرار على خطيئة التوقيع على اتفاق التطبيع.



وقال المتحدث باسم الحركة، حازم قاسم: إن "هذا التبادل التجاري مع المستوطنين، يمثل تشجيعاً للاستيطان الصهيوني المقام على أراضي أهلنا في الضفة الغربية".



وأضاف قاسم: "كما يعطي هذا التبادل، دفعة لسياسة التهجير، التي يمارسها اليمين الصهيوني".