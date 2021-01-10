صرف مخصصات شهداء وجرحى مسيرات العودة غداً الاثنين
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية، بغزة، عن صرف مخصصات جرحى وشهداء مسيرات العودة، غداً الاثنين عبر فروع بنك البريد.
وقالت الوزارة: إنه سيتم صرف المخصصات وفق الآلية التي يصدرها بنك البريد؛ لتوزيع الأسماء، حسب الأحرف الأبجدية.
ودعت المستفيدين إلى ضرورة الالتزام بإجراءات السلامة والوقاية أثناء عملية الصرف.
أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية، بغزة، عن صرف مخصصات جرحى وشهداء مسيرات العودة، غداً الاثنين عبر فروع بنك البريد.
وقالت الوزارة: إنه سيتم صرف المخصصات وفق الآلية التي يصدرها بنك البريد؛ لتوزيع الأسماء، حسب الأحرف الأبجدية.
ودعت المستفيدين إلى ضرورة الالتزام بإجراءات السلامة والوقاية أثناء عملية الصرف.
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