صرف مخصصات شهداء وجرحى مسيرات العودة غداً الاثنين

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية، بغزة، عن صرف مخصصات جرحى وشهداء مسيرات العودة، غداً الاثنين عبر فروع بنك البريد.



وقالت الوزارة: إنه سيتم صرف المخصصات وفق الآلية التي يصدرها بنك البريد؛ لتوزيع الأسماء، حسب الأحرف الأبجدية.



ودعت المستفيدين إلى ضرورة الالتزام بإجراءات السلامة والوقاية أثناء عملية الصرف.