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نجاة السعيد.. أول صحفية عربية تنضم لفريق عمل صحيفة إسرائيلية

نجاة السعيد.. أول صحفية عربية تنضم لفريق عمل صحيفة إسرائيلية
نجاة السعيد
رام الله - دنيا الوطن
أكدت القناة السابعة، اليوم الأحد، أن مجموعة (يسرائيل هيوم) الإعلامية، أعلنت انضمام الباحثة نجاة السعيد من الإمارات العربية المتحدة، كمعلّقة وكاتبة عمود في الصحيفة.

وتعد صحيفة (يسرائيل هيوم) من أشد الصحف العبرية تطرفاً وعنصرية ضد العرب والفلسطينيين، وتميل لرئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو وعائلته.

ووفق صحيفة (القدس) فإن نجاة السعيد، باحثة مستقلة في مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية (ECSSR) في أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة.

كما تكتب عمودًا في جريدة الاتحاد الإماراتية وقناة الحرة الفضائية الأمريكية الإخبارية باللغة العربية.

بدوره، عبر رئيس تحرير(يسرائيل هيوم)، بوعز بسموت، الإسرائيلية عن ارتياحه لهذه الخطوة، وقال: "هذا يوم فريد من نوعه، توجد هنا رسالة مهمة للمجتمع الإسرائيلي ومجتمع الإمارات والمجتمع العربي في إسرائيل، وحول العالم الدكتورة السعيد، تجلب معها خبرتها الواسعة ومعرفتها ومنظور منعش ومثير للاهتمام، ولا شك لدي في أنها ستمنح القراء تجربة قراءة غنية وفريدة من نوعها"، على حد قوله.

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