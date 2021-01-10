شؤون فلسطينية

الاحتلال يعتقل أسيراً محرراً من جنين على حاجز عسكري

الاحتلال يعتقل أسيراً محرراً من جنين على حاجز عسكري
رام الله - دنيا الوطن
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، أسيراً محرراً من جنين على حاجز عسكري.

وأفادت الوكالة الرسمية (وفا)، بأن قوات الاحتلال، اعتقلت الأسير المحرر قصي إبراهيم حمادة، على حاجز عسكري، أثناء توجهه إلى مدنية رام الله.

كما داهمت تلك القوات، منزلين في قرية دير غزالة شرق مدينة جنين، ومحلات تجارية في بلدتي يعبد وكفيرت.

وذكر رئيس مجلس قروي كفيرت حسن بكر ومصادر محلية لـ (وفا)، أن قوات الاحتلال، اقتحمت قرية دير غزالة، وداهمت منزلي المواطنين عبد الفتاح عارف زكارنة، وفخر الدين محمود زكارنة، وفتشتهما.

وفي السياق، داهمت قوات الاحتلال محلات تجارية على الشارع الرئيسي في بلدتي كفيرت ويعبد، واستجوبت أصحابها، بعد فحص أجهزة تسجيل كاميرات المراقبة.

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