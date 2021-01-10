وفاة عامل من جنين إثر سقوطه من علو أثناء عمله داخل أراضي الـ 48

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رام الله - دنيا الوطن

توفي عامل من بلدة قباطية جنوب جنين، اليوم الأحد، اثر سقوطه من علو داخل أراضي عام الـ 48.



وذكر مصدر أمني، أن العامل جمال إبراهيم سباعنة، أصيب بجروح خطيرة، نتيجة سقوطه من علو أثناء عمله في الداخل، يوم أمس السبت، وقد أُعلن عن وفاته، فور وصوله المستشفى.