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تشتمل على خمور.. أول شحنة من منتجات المستوطنات تنطلق إلى الإمارات

تشتمل على خمور.. أول شحنة من منتجات المستوطنات تنطلق إلى الإمارات
رام الله - دنيا الوطن
انطلقت أول شحنة من منتجات المستوطنات المقامة على أراضي المواطنين في الضفة الغربية، والتي تشمل زيت الزيتون والعسل والنبيذ، إلى الإمارات.

ووفق القناة السابعة، فإن الشحنة الأولى، تم إرسالها إلى الإمارات من قبل مصنع نبيذ طرة الاستيطاني في مستوطنة (بساغوت) المقامة على أراضي المواطنين قرب رام الله، والذي يعمل في مجالات الزيت والزيتون والعسل والنبيذ.

وأشارت إلى أن عملية تسويق النبيذ، بدأت مبكرًا لرجال أعمال وآخرين من دول أجنبية، مقيمين في دبي.

وشارك في عملية تغليف صناديق الشحنة، رئيس مجلس مستوطنات الضفة، يوسي دغان، الذي بادر مؤخرًا بتوقيع اتفاقيات تصدير منتجات المستوطنات إلى الإمارات.

ووصف دغان ما جرى بأنه "يوم تاريخي" للمستوطنات، معربًا عن أمله "في نقل منتجات مماثلة لدول عربية أخرى قريبًا".

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