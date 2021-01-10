قطاع غزة يُسجل 8 حالات وفاة و232 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

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غزة - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، صباح اليوم الأحد، تسجيل 8 حالات وفاة، و232 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، وذلك بعد إجراء 1482 فحصًا مخبريًا، خلال الـ 24 ساعة الماضية.



وأشارت الوزارة في تقريرها اليومي، حول تطورات تفشي فيروس (كورونا) في قطاع غزة، إلى تعافي 477 حالة جديدة من مصابي الفيروس، فيما إجمالي تراكمي للمصابين، بلغ 45357 إصابة، وبلغ إجمالي الحالات النشطة 8137 حالة.



وأوضحت الوزارة، أن إجمالي المتعافين، بلغ 36779 حالة، وإجمالي الوفيات 441 حالة، وإجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 259 حالة، فيما بلغ إجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 139 حالة.