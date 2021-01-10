الاحتلال يعتقل عددًا من المواطنين خلال مداهمات بالضفة والقدس

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رام الله - دنيا الوطن

داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية وفجر اليوم الأحد، أنحاء متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلة، واعتقلت عدداً من المواطنين بينهم محاميان، أب ونجله.



ففي طولكرم، دهمت قوات الاحتلال مدينة طولكرم، وتمركزت في العديد من أحيائها؛ دون الإبلاغ عن اعتقالات أو إصابات.



وفي جنين، دهم جنود الاحتلال، محطة محروقات وعدة محلات تجارية، واستولوا على تسجيلات كاميرات مراقبة قرب مدخل بلدة يعبد جنوب غربي جنين، كما واعتقلت قوات الاحتلال المواطن قصي الشيخ من جنين.



وفي نابلس، نفذ المستوطنون أعمال "عربدة" واعتداءات على الفلسطينيين ومركباتهم وممتلكاتهم على مفترقات: برقة وحوارة وزعترة جنوبي نابلس وطريق صرة- جيت غربًا.



وفي رام الله، اعتدت مجموعة من المستوطنين على المركبات الفلسطينية على الشارع المار بالقرب من مستوطنة (شيلو) شمالي رام الله.



وفي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال، المحامي سهيل عاشور الحسيني، ونجله المحامي فهد، بعد اقتحام منزلهما في منطقة جبل جوهر بالخليل.



واقتحمت قوات الاحتلال بلدة يطا جنوب الخليل، واعتقلت المواطن حسين حافظ الهريني، بعد تفتيش منزله، والعبث بمحتوياته.



وفي السياق ذاته، نصبت قوات الاحتلال حواجز عسكرية على مداخل بلدات بيت عنون وبني نعيم ووادي السمن، وأغلقت البوابة الحديدية المقامة على مدخل بلدة بيت عوا غرب الخليل.



وفي القدس، اقتحمت قوات الاحتلال، بلدة كفر عقب إلى الشمال من المدينة المحتلة، وتمركزت في محيط منزل عائلة الرجبي.



واقتحمت قوات الاحتلال بلدة الطور بالقدس، واعتقلت الشاب حمودة أبو سبيتان، بعد دهم وتفتيش منزله في البلدة.



وأطلق شبّان فلسطينيون مفرقعات نارية صوب جنود الاحتلال في قرية العيسوية شمال شرقي القدس المحتلة.



وتشهد مناطق الضفة الغربية والقدس المحتلة يومياً حملات دهم وتفتيش في مناطق متفرقة، ويتخللها إرهاب المواطنين بينهم النساء والأطفال، واعتقال مواطنين والاعتداء على المواطنين وممتلكاتهم.