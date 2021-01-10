شؤون فلسطينية

لجنة الانتخابات المركزية تكشف آلية ومستجدات إجراء الانتخابات في الأراضي الفلسطينية

لجنة الانتخابات المركزية تكشف آلية ومستجدات إجراء الانتخابات في الأراضي الفلسطينية
الرئيس الفلسطيني محمود عباس
رام الله - دنيا الوطن
قال هشام كحيل، المدير التنفيذي للجنة الانتخابات المركزية، صباح اليوم الأحد: إن الرئيس محمود عباس، بحث مع اللجنة إجراء العملية الانتخابية، والاقتراحات للمواعيد التي تصلح للانتخابات.

وأوضح كحيل، أنه سيكون هناك اجتماع آخر الأسبوع المقبل تمهيداً لإصدار المراسيم رزمةً واحدة، وقال: "إن الرئيس عباس أوضح أنه يريد البناء على التقدم الإيجابي، فيما يتعلق بملف المصالحة، وإجراء الانتخابات والرسائل المتبادلة بينه وبين رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية".

وذكر أن الرئيس عباس، سيصدر التعديلات القانونية التي تم الاتفاق عليها سابقاً، وبعدها سيتم تناول التواريخ المحددة لإصدار المرسوم، الذي سيحدد يوم الاقتراع لجميع أنواع الانتخابات.

وذكر، أنه بعد ذلك سيقوم عباس بدعوة الأمناء العامين للفصائل؛ لبحث تحصين العملية الانتخابية من كل الجوانب، وإجرائها بشكل يليق بفلسطين، وأيضاً كيفية إجراء انتخابات في القدس، حتى يتم تجاوز العقبات التي من الممكن أن يضعها الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف: "أنه قبل طرح مواعيد الانتخابات، سيتم مراعاة أيام العطل وشهر رمضان والأعياد والثانوية العامة، وهناك القانون الذي سيحدد المدد القانونية لكل مرحلة من مراحل العملية الانتخابية، وسيتم بعد ذلك اقتراح تلك المواعيد على الرئيس عباس لتضمينها بالمرسوم الصادر عنه".

وتابع: "الفصائل ستبحث هذا الموضوع، وسنقدم للفصائل سيناريوهات فنية لإجراء الانتخابات".

وحول الرقابة الداخلية على الانتخابات، أكد كحيل، أنه بالتأكيد سيتم التواصل مع عدة أطراف، ولكن فور صدور المراسيم، سيتم التحرك على الأرض وفي الميدان، وسيتم الاجتماع بالفصائل ومؤسسات المجتمع المدني ووسائل الإعلام وهيئات الرقابة المحلية، ولكن لن نقوم بذلك، قبل أن يتم إصدار المرسوم.

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