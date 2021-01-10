دولي

العثور على أشلاء بشرية في موقع تحطم الطائرة الإندونيسية

العثور على أشلاء بشرية في موقع تحطم الطائرة الإندونيسية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت الشرطة الإندونيسية، اليوم الأحد، العثوِر على حطام وأجزاء جثث، في المنطقة التي اختفت فيها طائرة (بوينغ 737-500) التابعة لشركة (Sriwijaya Air) قبالة إندونيسيا، والتي كان على متنها 62 شخصاً.

ووفق وكالة (الشرق الأوسط)، فقد قال المتحدث باسم الشرطة يسري يونس لقناة (ميرو) التلفزيونية: "تسلمنا هذا الصباح حقيبتين إحداهما بها أشياء تعود للركاب والأخرى فيها أشلاء جثث"، مشيراً إلى أن الشرطة، تعمل على تحديد هويات الضحايا.

وأعلنت السلطات الإندونيسية، تحديد موقع تحطم طائرة الركاب التابعة لشركة (Sriwijaya Air) والتي سقطت السبت بمياه بحر جاوة، وعلى متنها 65 شخصاً.

وسبق، أن أكدت الوزارة تحطم طائرة ركاب من طراز "بوينج 737-500" قرب جزيرة لاكي في بحر جاوة، بعد إقلاعها من مطار جاكرتا في رحلة إلى مدينة بونتياناك في مقاطعة كاليمانتان غرب البلاد.

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