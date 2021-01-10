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استئناف رحلات الطيران المباشر بين قطر والسعودية غدًا

استئناف رحلات الطيران المباشر بين قطر والسعودية غدًا
رام الله - دنيا الوطن
تستأنف الخطوط الجوية القطرية، والخطوط السعودية، الرحلات بين الدوحة والرياض، اعتباراً من يوم غد الاثنين، وذلك بعد اتفاق "العلا" للمصالحة، إثر نزاع استمر لثلاث سنوات. 

ووفق شبكة (سبوتنيك) فقد قالت شركة الخطوط الجوية القطرية بتغريدة لها: إنها ستستأنف رحلاتها إلى السعودية بدءاً بالرياض يوم الاثنين، ثم جدة يوم 14 كانون الثاني/ يناير، والدمام في 16 من ذات الشهر.

وأوضحت الشركة، أنه "سيتم تسيير جميع رحلات الخطوط الجوية القطرية إلى المملكة العربية السعودية، بشكل حصري على متن طائرات الناقلة عريضة الهيكل، بما فيها طائراتها من طراز بوينج 300-777 وبوينغ 8-787 وإيرباص إيه 350".

وتابعت الشركة في تغريدتها على (تويتر)، "كما نتطلع أيضاً لاستئناف علاقاتنا الوطيدة، مع شركائنا في قطاعي التجارة والشحن في المملكة العربية السعودية، إلى جانب المطارات الرئيسية في البلاد".

وكتبت الخطوط السعودية على حسابها على (تويتر)، "سافر مع الخطوط السعودية من جدة والرياض إلى الدوحة، ابتداء من يوم الاثنين".

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