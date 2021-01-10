إصابات (كورونا) حول العالم تقترب من 90 مليونًا

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رام الله - دنيا الوطن

أظهرت أحدث الإحصاءات العالمية، المعلنة عبر منظمة الصحة العالمية، حول انتشار جائحة (كورونا)، حتى صباح يوم الأحد، أن عدد الوفيات جراء الفيروس، بلغ نحو مليون و935 ألف وفاة، فيما تقترب حصيلة المصابين من 90 مليوناً و85 ألف إصابة، تعافى منهم ما يزيد على 64 مليوناً و467 ألف مريض.



وأشارت الإحصاءات، إلى أن جائحة (كورونا") تواصل تفشيها في 218 دولة وإقليماً ومنطقة حول العالم، وسجلت دول العالم أمس السبت، تراجعاً مقارنة باليوم الذي سبقه، في عدد الإصابات الجديدة المكتشفة، وكذلك في عدد الوفيات، وسجلت 727 ألفاً و131 إصابة جديدة، وأوقعت خلال الـ 24 ساعة الأخيرة 12,437 حالة وفاة.



وبينت، أن الدول الخمس، التي سجلت السبت أعلى حصيلة وفيات خلال يوم واحد في العالم، كانت على التوالي، أمريكا (3,235 وفاة)، والبرازيل (1,115 وفاة)، والمكسيك (1,038 وفاة)، وبريطانيا (1,035 وفاة)، وألمانيا (660 وفاة).



وأوضحت البيانات، أن الدول الخمس، التي سجلت أمس أعلى حصيلة إصابات جديدة، عالميا، خلال يوم واحد، كانت على التوالي، أمريكا (249,519 إصابة)، والبرازيل (60,078 إصابة)، وبريطانيا (59,937 إصابة)، وروسيا (23,309 إصابات)، وجنوب أفريقيا (21,606 إصابات)، وعادت البرازيل للتقدم على حساب بريطانيا التي سجلت أمس الأول حصيلة إصابات جديدة مكتشفة تتخطى ولأول مرة حاجز الـ 60 ألفاً، فيما عادت روسيا للانضمام إلى الدول الخمس عالميا بعد أن غادرتها أمس الأول، كما تقدمت جنوب أفريقيا من جديد.



وكشفت البيانات، أن أمريكا لا تزال في طليعة دول العالم قياسا بأعلى حصيلة وفيات وعدد إصابات إجمالي، موضحة أن الدول الخمس التي تعتبر حتى صباح اليوم الأكثر تأثراً جراء الجائحة في العالم من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الوفيات، هي: أمريكا (3781,480 وفاة)، والبرازيل (202,657 وفاة)، والهند (151,048 وفاة)، والمكسيك (133,204 وفيات)، وبريطانيا (80,868 وفاة).



فيما بينت أن الدول الخمس، التي تعتبر حتى صباح اليوم الأكثر تأثراً عالمياً من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الإصابات، هي: أمريكا (22,699,938 إصابة)، والهند (10,451,346 إصابة)، والبرازيل (8,075,998 إصابة)، وروسيا (3,379,103 إصابات)، وبريطانيا التي تخطت اليوم حاجز الـ 3 ملايين بواقع (3,017,409 إصابات).