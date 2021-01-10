بعد إغلاقها 35 يومًا.. مساجد غزة تفتح أبوابها مجددًا أمام المصلين
رام الله - دنيا الوطن
فتحت المساجد في قطاع غزة أبوابها لاستقبال المصلين بدءا من فجر اليوم الأحد.
وقال وكيل وزارة الأوقاف بغزة عبد الهادي الاغا: "افتتحت المساجد مجددا فجر الأحد وفق الإجراءات الوقائية المتفق عليها مع وزارة الصحة وبالمقدمة منها لبس الكمامة والمباعدة بين المصلين".
وأضاف الاغا: "القرار بإعادة فتح المساجد من الأحد الخميس ويستثنى يومي الجمعة والسبت اللذان يشهدا اغلاقا".
فتحت المساجد في قطاع غزة أبوابها لاستقبال المصلين بدءا من فجر اليوم الأحد.
وقال وكيل وزارة الأوقاف بغزة عبد الهادي الاغا: "افتتحت المساجد مجددا فجر الأحد وفق الإجراءات الوقائية المتفق عليها مع وزارة الصحة وبالمقدمة منها لبس الكمامة والمباعدة بين المصلين".
وأضاف الاغا: "القرار بإعادة فتح المساجد من الأحد الخميس ويستثنى يومي الجمعة والسبت اللذان يشهدا اغلاقا".
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