بعد إغلاقها 35 يومًا.. مساجد غزة تفتح أبوابها مجددًا أمام المصلين

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رام الله - دنيا الوطن

فتحت المساجد في قطاع غزة أبوابها لاستقبال المصلين بدءا من فجر اليوم الأحد.



وقال وكيل وزارة الأوقاف بغزة عبد الهادي الاغا: "افتتحت المساجد مجددا فجر الأحد وفق الإجراءات الوقائية المتفق عليها مع وزارة الصحة وبالمقدمة منها لبس الكمامة والمباعدة بين المصلين".



وأضاف الاغا: "القرار بإعادة فتح المساجد من الأحد الخميس ويستثنى يومي الجمعة والسبت اللذان يشهدا اغلاقا".