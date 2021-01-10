شؤون فلسطينية

وزارة المالية تُوضح أولويات صرف رواتب موظفي السلطة

وزارة المالية تُوضح أولويات صرف رواتب موظفي السلطة
رام الله - دنيا الوطن
أكدت وزارة المالية الفلسطينية، صباح اليوم، أن صرف رواتب موظفي السلطة، اليوم الأحد، سيكون بدءًا بموظفي وزارات التعليم والصحة والأمن.

وأوضحت الوزارة، أنه سيتبع ذلك، صرف رواتب جميع الموظفين تباعًا.

يشار إلى أنه منذ بدء جائحة (كورونا) اعتادت الحكومة على صرف رواتب هذه الفئات الثلاث أولًا؛ نظرًا لدورهم في التصدي للوباء، على أن يتم صرف رواتب باقي الموظفين بعد ذلك.

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