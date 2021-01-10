بعد رفض ترامب حضور تنصيب بايدن.. بنس يحسم الجدل ويُوضح موقفه النهائي

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رام الله - دنيا الوطن

أكدت شبكة (سكاي نيوز) أن مسؤولًا كبيرًا في الإدارة الأميركية، قال: إن نائب الرئيس مايك بنس، يعتزم حضور تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن.



وكان الرئيس دونالد ترامب، قال في وقت سابق: إنه لن يحضر تنصيب خلفه في 20 كانون الثاني/ يناير، فيما أشاد الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن، بقرار ترامب.



وقال بايدن من ويلمينغتون في ولاية ديلاوير "إنه أمر جيد"، مع تأكيده أن حضور نائب الرئيس مايك بنس أمر "مرحب به".



وأضاف بايدن: "إحدى النقاط القليلة التي نتوافق بشأنها"، مضيفاً: "عدم حضوره أمر جيد"، معتبراً أن ترامب "شكل إحراجاً للبلاد".



وأشار إلى إنه "فاقد لأهلية الحكم"، مضيفاً: "ترامب أحد أكثر الرؤساء عديمي الكفاءة في تاريخ الولايات المتحدة".