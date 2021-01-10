دولي

(كورونا) المتحور يجتاح 8 ولايات أمريكية جديدة

(كورونا) المتحور يجتاح 8 ولايات أمريكية جديدة
رام الله - دنيا الوطن
أفادت بيانات صحية رسمية، أن السلالة الجديدة المتحورة لفيروس (كورونا) المستجد، والأسرع نقلاً للعدوى، انتشرت حالياً في ثماني ولايات أميركية.

ووفق شبكة (يورو نيوز)، فإن سلالة (بي 117) من فيروس (كورونا) المستجد التي ظهرت في بريطانيا في نهاية السنة الماضية، تبين أنها تنقل العدوى أكثر من الفيروس، الذي كان منتشراً سابقاً، بنسبة تتراوح بين 40 و70%.

وأشارت بيانات المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض، يوم الجمعة الماضي، أن تلك السلالة، التي تم الإبلاغ عنها لأول مرة في الولايات المتحدة، الأسبوع الماضي، رصدت في ثماني ولايات وكانت كاليفورنيا وفلوريدا الأكثر تضرراً.

ورصدت أيضاً هذه السلالة في كل من كولورادو وتكساس ونيويورك وجورجيا وكونيتيكت وبنسلفانيا، بإجمالي 63 حالة.

وقال كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة، أنطوني فاوتشي، لمجلة (نيوزويك) الأربعاء: إن تلك السلالة، قد تكون "أكثر انتشاراً في الولايات المتحدة، مما نكتشفه حالياً".

وأضاف: "أنا متأكد من أنها موجودة هنا، لكننا لم نرصدها بعد، وأعتقد أنه إذا كانت بأماكن مثل كاليفورنيا ونيويورك وكولورادو، فستكون قريباً جداً في عدة ولايات أخرى".

وأثار انتشار السلالة (بي 117) وأخرى أكثر نقلاً للعدوى، ظهرت في جنوب إفريقيا معروفة باسم (بي 1351) مخاوف من ظهور سلالة مماثلة في الولايات المتحدة، لكن مسؤولين أميركيين نفوا، يوم الجمعة، تقارير عن اكتشاف حالة واحدة حتى الآن.

وقال جيسون ماكدونالد، المتحدث باسم مركز مكافحة الأمراض لشبكة (سي إن بي سي): إن "الباحثين يراقبون السلالات الأميركية منذ بدء الوباء، بما في ذلك 5700 عينة تم جمعها في تشرين الثاني/ نوفمبر وكانون الأول/ ديسمبر".

وأضاف: "حتى الآن، لم يلاحظ الباحثون ولا المحللون في مركز مكافحة الأمراض ظهور متغير معين في الولايات المتحدة كما شوهد مع ظهور (بي 117) في المملكة المتحدة أو (بي 1351) في جنوب افريقيا".

وسجلت نحو 290 ألف إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، خلال 24 ساعة في الولايات المتحدة، يوم الجمعة، بحسب جامعة جونز هوبكنز، بعد يوم من تسجيل الدولة الأكثر تضرراً بالوباء في العالم، نحو أربعة آلاف وفاة في يوم واحد.

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