أسعار صرف العملات مقابل الشيكل
رام الله - دنيا الوطن
جاءت أسعار صرف العملات الرئيسية المتداولة في السوق الفلسطيني، مقابل الشيكل الإسرائيلي، اليوم الأحد، على النحو التالي:
الدولار الأمريكي: 3.18 شيكل.
الدينار الأردني: 4.49 شيكل.
اليورو الأوروبي: 3.89 شيكل.
الجنيه المصري: 0.21 شيكل.
جاءت أسعار صرف العملات الرئيسية المتداولة في السوق الفلسطيني، مقابل الشيكل الإسرائيلي، اليوم الأحد، على النحو التالي:
الدولار الأمريكي: 3.18 شيكل.
الدينار الأردني: 4.49 شيكل.
اليورو الأوروبي: 3.89 شيكل.
الجنيه المصري: 0.21 شيكل.
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