بينهم محاميان.. الاحتلال يعتقل ثلاثة مواطنين من الخليل

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رام الله - دنيا الوطن

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، حملة اعتقالات ومداهمات لمحافظة الخليل جنوب الضفة المحتلة، طالت ثلاثة مواطنين بينهما محاميان.



وأفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال، اعتقلت المحامي سهيل عاشور الحسيني، ونجله المحامي فهد، بعد اقتحام منزلهما في منطقة جبل جوهر بالخليل.



وقالت المصادر ذاتها: إن قوات الاحتلال، اقتحمت بلدة يطا جنوب الخليل، واعتقلت المواطن حسين حافظ الهريني، بعد تفتيش منزله والعبث بمحتوياته.



وفي السياق ذاته، نصبت قوات الاحتلال، حواجز عسكرية على مداخل بلدات بيت عنون وبني نعيم ووادي السمن، وأغلقت البوابة الحديدية المقامة على مدخل بلدة بيت عوا غرب الخليل، وفق الوكالة الرسمية (وفا).