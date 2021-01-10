دولي

5030 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في إسرائيل خلال 24 ساعة

5030 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في إسرائيل خلال 24 ساعة
رام الله - دنيا الوطن
قالت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الأحد، إنها سجلت 5030 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)، خلال الـ 24 ساعة الماضية، وهو ما يمثل معدل تلوث بنسبة 6.3%.

ووفق صحيفة (يديعوت أحرنوت)، فقد أكدت الصحة الإسرائيلية وجود 69160 مصاباً حالياً، 993 منهم في حالة خطيرة، بينهم 231 موصولون بأجهزة التنفس الاصطناعي، فيما توفي 3645 شخصاً حتى الآن بسبب المرض.

وستبدأ إسرائيل اليوم، بإعطاء جرعات ثانية من لقاح (فايزر) لفيروس (كورونا)، بعد ثلاثة أسابيع من إطلاق حملتها للتلقيح، حيث قامت بإعطاء جرعات اللقاح الأولى لـ 1.7 مليون شخص.

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