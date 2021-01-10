طالع الحالة الجوية حتى نهاية الأسبوع
رام الله - دنيا الوطن
يكون الجو صافياً بوجه عام، ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة؛ لتصبح أعلى من معدلها في مثل هذا الوقت من السنة بحدود 7- 8 درجات مئوية، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.
يكون الجو صافياً بوجه عام، ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة؛ لتصبح أعلى من معدلها في مثل هذا الوقت من السنة بحدود 7- 8 درجات مئوية، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.
هذه الليلة : يكون الجو بارداً نسبياً في المناطق الجبلية ومعتدلاً في بقية المناطق، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.
الاثنين 2021/01/11 يكون الجو صافياً بوجه عام، ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة؛ لتصبح أعلى من معدلها في مثل هذا الوقت من السنة بحدود 8- 9 درجات مئوية، والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.
الثلاثاء2021/01/12 يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف، ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة؛ لتصبح أعلى من معدلها بمثل هذا الوقت من السنة بحدود 9- 10 درجات مئوية، والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.
الأربعاء 2021/01/13 يكون الجو غائماً جزئياً، ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة؛ لتصبح أعلى من معدلها في مثل هذا الوقت من السنة بحدود 10-11 درجة مئوية، والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.
الاثنين 2021/01/11 يكون الجو صافياً بوجه عام، ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة؛ لتصبح أعلى من معدلها في مثل هذا الوقت من السنة بحدود 8- 9 درجات مئوية، والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.
الثلاثاء2021/01/12 يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف، ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة؛ لتصبح أعلى من معدلها بمثل هذا الوقت من السنة بحدود 9- 10 درجات مئوية، والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.
الأربعاء 2021/01/13 يكون الجو غائماً جزئياً، ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة؛ لتصبح أعلى من معدلها في مثل هذا الوقت من السنة بحدود 10-11 درجة مئوية، والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.
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