شؤون فلسطينية

طالع الحالة الجوية حتى نهاية الأسبوع

طالع الحالة الجوية حتى نهاية الأسبوع
رام الله - دنيا الوطن
يكون الجو صافياً بوجه عام، ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة؛ لتصبح أعلى من معدلها في مثل هذا الوقت من السنة بحدود 7- 8 درجات مئوية، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة : يكون الجو بارداً نسبياً في المناطق الجبلية ومعتدلاً في بقية المناطق، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الاثنين 2021/01/11 يكون الجو صافياً بوجه عام، ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة؛ لتصبح  أعلى من معدلها في مثل هذا الوقت من السنة بحدود 8- 9 درجات مئوية، والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الثلاثاء2021/01/12 يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف، ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة؛ لتصبح أعلى من معدلها بمثل هذا الوقت من السنة بحدود 9- 10 درجات مئوية، والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الأربعاء 2021/01/13 يكون الجو غائماً جزئياً، ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة؛ لتصبح أعلى من معدلها في مثل هذا الوقت من السنة بحدود 10-11 درجة مئوية، والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

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