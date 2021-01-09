قطاع غزة يسجل انخفاضاً ملحوظاً بعدد الإصابات اليومية لفيروس (كورونا)





وأضافت في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: يكون العدد الكلي للإصابات 232 إصابة بعد فحص 1482 عينة، بنسبة إصابة 15.6%.





ويشير هذا الرقم إلى انخفاض كبير في معدل الإصابات اليومية، مقارنة بالأيام القليلة الماضية.





وكانت الصحة بغزة، سجلت أمس 347 إصابة فيما سجلت يوم الخميس، 499 إصابة.

رام الله - دنيا الوطنأفادت وزارة الصحة بغزة، بتسجيل 119 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19)، في الدورة الثانية ليوم السبت.