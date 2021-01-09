طوباس: تسجيل 17 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) بالمحافظة

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

أفادت محافظة طوباس والأغوار الشمالية، اليوم السبت، بتسجيل 17 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)، بالمحافظة.



وتوزعت الإصابات وفق تصريح نشرته صفحة المحافظة على (فيسبوك)، في طوباس، بواقع عشر إصابات، و"عقابا" بواقع أ أربع إصابات، وطمون، إصابتين، و"الفارعة" بواقع إصابة واحدة.



وأضافت المحافظة بأنه تم تسجيل 20 حالة تعافٍ جديدة.