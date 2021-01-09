دولي

الحزب الديمقراطي: ستُقدم لائحة اتهام الرئيس ترمب تمهيداً لمحاكمة عزله الاثنين

الحزب الديمقراطي: ستُقدم لائحة اتهام الرئيس ترمب تمهيداً لمحاكمة عزله الاثنين
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
رام الله - دنيا الوطن
أفادت وكالة أنباء (رويترز)، اليوم السبت، بأن هناك مشروع قرار في الكونغرس، لمحاكمة الرئيس، دونالد ترمب.

والمشروع يتهم ترامب باستخدام العنف ضد الحكومة لقلب نتيجة الانتخابات، وفق ما نقلت قناة (الجزيرة).

من جهته، قال العضو الديمقراطي بمجلس النواب، تيد ليو: إننا "نتوقع التصويت منتصف الأسبوع المقبل على لائحة اتهام ضد ترمب".

وأضاف: بأن "بعض الجمهوريين قالوا سرا إنهم سيصوتون لصالح عزل ترمب".

في السياق، قال النائب الديمقراطي، غريغوري ميكس: إننا "سنقوم بمحاسبة ترمب من أجل الشعب الأمريكي".

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