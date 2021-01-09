بايدن: رئيسنا ليس فوق القانون والعدالة تخدم الشعب ولا تحمي الأقوياء

جو بايدن

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رام الله - دنيا الوطن

قال الرئيس الأمريكي المُنتخب، جو بايدن، مساء اليوم السبت: إن "رئيسنا ليس فوق القانون، والعدالة تخدم الشعب، ولا تحمي الأقوياء".



جاء ذلك، في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، في إشارة إلى مساعي الحزب الديمقراطي لمحاكمة الرئيس دونالد ترامب، بعد أحداث اقتحام الكونغرس.



يأتي ذلك، بعدما أفادت وكالة أنباء (رويترز)، بأن هناك مشروع قرار في الكونغرس، لمحاكمة ترامب، يتهمه باستخدام العنف ضد الحكومة؛ لقلب نتيجة الانتخابات.



وقال العضو الديمقراطي بمجلس النواب، تيد ليو: إننا "نتوقع التصويت منتصف الأسبوع المقبل على لائحة اتهام ضد ترامب".



وأضاف: بأن "بعض الجمهوريين، قالوا سراً: إنهم سيصوتون لصالح عزل ترامب".