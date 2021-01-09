نابلس: أهالي برقة يتصدون لهجوم مستوطنين واستهداف لمركبات المواطنين

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رام الله - دنيا الوطن

تصدى أهالي بلدة برقة شمال نابلس، مساء اليوم السبت، لهجموم مجموعة من المستوطنين.



وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة، غسان دغلس: إن أهالي برقة، تصدوا لهجوم مجموعة من المستوطنين قرب جبل القصور، ولاحقوهم حتى مداخل مستوطنة (حومش) المخلاة، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).



وفي السياق ذاته، أشار دغلس إلى وجود انتشار للمستوطنين على طريقي قلقيلية نابلس، ورام الله نابلس، واستهداف عدد من مركبات المواطنين بالحجارة.



وأضاف، أن قوات الاحتلال، نصبت حاجزاً عسكرية على طريق جنين نابلس، وآخر قرب قرية جيت شرق قلقيلية، وحاجز قرب مصنع الطنيب على طريق طولكرم نابلس، وأغلقت حاجز حوارة العسكري جنوب نابلس.