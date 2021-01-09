"الصحة العالمية": تسجيل 15.000 وفاة يومية بالعالم لأول مرة منذ بداية الجائحة

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم السبت، تسجيل 15.000 وفاة يومية في العالم، وذلك لأول مرة منذ بداية جائحة (كورونا).



ورصدت المنظمة خلال اليوم الأخير 799712 إصابة جديدة بالفيروس التاجي، سجل أكثر من ثلثها (277195) في الولايات المتحدة وحدها.



وأصبح إجمالي عدد ضحايا الفيروس التاجي في العالم، بناء على إحصاءات المنظمة الأممية، 87 مليوناً و589206 إصابات مؤكدة، منها مليون و906606 وفيات.