"الأوقاف" بغزة: الظروف ليست سهلة لاستئناف العمرة في هذه المرحلة





وأضاف في تصريحات لإذاعة (الأقصى): بأن هناك اتصالات بين اللجنة المشتركة مع السعودية، مشيراً إلى أن العمرة، تحتاج إلى ترتيبات مع الجانب المصري، والظروف ليست سهلة لاستئناف العمرة في هذه المرحلة.



وفيما يتعلق بالوظائف، التي أعلنت عنها الوزارة، قال: هي 250 وظيفة جديدة 20 منها للوظائف التخصصية و96 للخدمات المسجدية من أذنة وغيرهم، و96 لتخصص شؤون دينية للدعاة والأئمة.



وتابع الأغا: بأن 38 وظيفة، خُصصت للأخوات تخصص شؤون دينية، وبعد غد سيبدأ الاختبار بالكلية الجامعية بإشراف الديوان.



وقال: إن علاقتنا بأشقائنا المسيحيين متميزة، وأصدرنا قراراً فتح الكنائس مع المساجد.

رام الله - دنيا الوطنأكد وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، بغزة، عبد الهادي الأغا، اليوم السبت، بأنه لا جديد بشأن استئناف العمرة.