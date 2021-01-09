شاهد: نتنياهو يتلقى الجرعة الثانية من لقاح فيروس (كورونا)





رام الله - دنيا الوطنأفادت قناة (كان) الإسرائيلية، بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، تلقى مساء اليوم السبت، الجرعة الثانية من لقاح فيروس (كورونا).وكان نتنياهو، قال أول أمس الخميس: إن "إسرائيل ستشكل دولة نموذجية عالمية، بشأن تطعيم دولة كاملة على وجه السرعة".وأضاف في سلسلة تغريدات عبر (تويتر): أنه "لأجل ذلك، بكّرنا موعد وصول اللقاحات، بل زدنا من عددها".وأضاف نتنياهو: "يسمح لنا الاتفاق، الذي أبرمته مع شركة (فايزر) بتطعيم جميع مواطني إسرائيل، الذين يزيد عمرهم عن 16 عامًا، بحلول أواخر شهر آذار/ مارس، بل قبل ذلك حتى، بمعنى أننا سنطعّم جميع السكان ذوي الصلة، وسيستطيع كل من يريد تلقي التطعيم القيام بذلك".