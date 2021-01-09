شاهد: نتنياهو يتلقى الجرعة الثانية من لقاح فيروس (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
أفادت قناة (كان) الإسرائيلية، بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، تلقى مساء اليوم السبت، الجرعة الثانية من لقاح فيروس (كورونا).
وكان نتنياهو، قال أول أمس الخميس: إن "إسرائيل ستشكل دولة نموذجية عالمية، بشأن تطعيم دولة كاملة على وجه السرعة".
وأضاف في سلسلة تغريدات عبر (تويتر): أنه "لأجل ذلك، بكّرنا موعد وصول اللقاحات، بل زدنا من عددها".
وأضاف نتنياهو: "يسمح لنا الاتفاق، الذي أبرمته مع شركة (فايزر) بتطعيم جميع مواطني إسرائيل، الذين يزيد عمرهم عن 16 عامًا، بحلول أواخر شهر آذار/ مارس، بل قبل ذلك حتى، بمعنى أننا سنطعّم جميع السكان ذوي الصلة، وسيستطيع كل من يريد تلقي التطعيم القيام بذلك".
أفادت قناة (كان) الإسرائيلية، بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، تلقى مساء اليوم السبت، الجرعة الثانية من لقاح فيروس (كورونا).
وكان نتنياهو، قال أول أمس الخميس: إن "إسرائيل ستشكل دولة نموذجية عالمية، بشأن تطعيم دولة كاملة على وجه السرعة".
وأضاف في سلسلة تغريدات عبر (تويتر): أنه "لأجل ذلك، بكّرنا موعد وصول اللقاحات، بل زدنا من عددها".
وأضاف نتنياهو: "يسمح لنا الاتفاق، الذي أبرمته مع شركة (فايزر) بتطعيم جميع مواطني إسرائيل، الذين يزيد عمرهم عن 16 عامًا، بحلول أواخر شهر آذار/ مارس، بل قبل ذلك حتى، بمعنى أننا سنطعّم جميع السكان ذوي الصلة، وسيستطيع كل من يريد تلقي التطعيم القيام بذلك".
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