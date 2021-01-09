دولي

الملكة إليزابيث وزوجها يتلقيان الجرعة الأولى من لقاح (كورونا)

الملكة إليزابيث وزوجها يتلقيان الجرعة الأولى من لقاح (كورونا)
الملكة اليزابيث وزوجها الأمير فيليب
رام الله - دنيا الوطن
أعلن قصر باكنغهام، اليوم السبت، أن ملكة بريطانيا، إليزابيث الثانية، وزوجها، دوق إدنبرة فيليب، تلقيا لقاحا مضادا لفيروس (كورونا) المسبب لمرض (كوفيد-19).

وذكر متحدث باسم قصر باكنغهام، في بيان، أن الملكة البالغة (94 عاماً) من العمر، وزوجها البالغ (99 عاماً) تلقيا الجرعة الأولى من لقاح ضد فيروس (كورونا) في قصر وندسور تحت إشراف من طبيب العائلة الملكية، وفق ما نقل موقع (روسيا اليوم).

وأوضح مصدر مقرب من العائلة الملكية، أن الملكة إليزابيث اتخذت قرارا للإعلان عن تلقيحها وزوجها لتفادي نشر تقارير غير صحيحة حول هذا الموضوع.

ولم تكشف المصادر مع ذلك عن اللقاح الذي تم استخدامه في تطعيم الملكة وزوجها، وسابقا صادقت سلطات البلاد على استخدام لقاح طورته شركتا "فايزر" الأمريكية و"بيونتيك" الألمانية، وكذلك مصل من تصميم شركة "موديرنا" الأمريكية.

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