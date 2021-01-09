شؤون فلسطينية

مجدلاني: الانتخابات لتجديد شرعية النظام السياسي

مجدلاني: الانتخابات لتجديد شرعية النظام السياسي
رام الله - دنيا الوطن
قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، الأمين العام لجبهة النضال الشعبي، أحمد مجدلاني: إن تفعيل دور الجاليات والعمل بشكل منظم، يعتبر ركيزة أساسية لإكمال الدور الفلسطيني ومخاطبة الرأي العام العالمي باللغة التي يفهمها، في إطار حشد التأييد والدعم لقضية شعبنا، وفضح الاحتلال وجرائمه.

وأضاف مجلاني خلال ترؤسه اجتماعا لأعضاء الجبهة في الساحات الخارجية، عبر تقنية زووم، اليوم السبت، أن سياسة حكومة نتنياهو توصلنا إلى الاستنتاج الرئيس أنه لا شريك إسرائيلي لصنع السلام، ما يتطلب تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته تجاه حفظ الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأوضح أن حكومة الاحتلال تعمل لاستمرار سياسة الاستيطان غير المشروع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ومحاولتها التهرب من الاستحقاقات السياسية للسلام، عبر الاستمرار في خطة الضم.

ودعا مجدلاني إلى صياغة استراتيجية جديدة تضمن حقوق شعبنا وتصون منجازاتنا وتقربنا من تحقيق أهدافنا بالحرية والاستقلال والعودة، وإنهاء الانقسام الذي شكل فصلا أسودا من تاريخ الحركة الوطنية الفلسطينية.


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