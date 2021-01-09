وفاة مواطن وعدة إصابات إثر إطلاق نار في مخيم بلاطة بنابلس

وأفاد المتحدث باسم الشرطة، العقيد لؤي ارزيقات، في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، بأن الأطباء في مستشفى رفيديا بنابلس، أعلنوا عن وفاة مواطن (59 عاماً) أصيب بإطلاق نار في مخيم بلاطة مساء اليوم.

ووصفت الإصابات الأخرى بالمتوسطة، فيما قام مجهولون باحراق منزل في المخيم.

وكان عدد من المواطنين، أصيبوا بجراح متفاوتة، بينهم الذي تم الإعلان عن وفاته، إثر إطلاق نار في مخيم بلاطة شرقي نابلس.





وأفاد ارزيقات: بأن هناك إصابات في إطلاق نار بين مواطنين في مخيم بلاطة شرق نابلس، على إثر الشجار الذي وقع قبل أشهر.



