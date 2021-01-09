"الأوقاف" بغزة: يمكن إجراء دراسة لصلاة الجمعة حال قدّم المصلون التزاماً راقياً





وشدد في تصريحات نقلتها وكالة (الرأي) المحلية الحكومية، بغزة، على ضرورة لبس الكمامة والمباعدة بين المصلين، فيما يستثنى يومي الجمعة والسبت، من الصلاة في المساجد، حيث يشهدان إغلاقاً.



وقال الأغا: إنه إذا ما قدّم المصلون التزاماً راقياً، فإنه يمكن إجراء دراسة لصلاة الجمعة، بعد اتخاذ خلية الأزمة قراراً بذلك.





وأشار وكيل وزارة الأوقاف، بغزة، بأنه تم تشكيل لجان لمتابعة إجراءات الوقاية في المساجد.





رام الله - دنيا الوطنأكد وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، بغزة، عبد الهادي الأغا، بأن المساجد ستفتتح فجر يوم غدٍ الأحد وفق الإجراءات الوقائية المتفق عليها مع وزارة الصحة.