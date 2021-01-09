قوات الاحتلال تقتحم يعبد جنوب غرب جنين وتغلق طرقا فرعية

قوات الاحتلال في بلدة يعبد - أرشيف

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رام الله - دنيا الوطن

أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، طرقا فرعية، وحي في بلدة يعبد جنوب غرب جنين، وشنت حملة تمشيط واسعة في البلدة.



وأفاد نائب رئيس بلية يعبد أحمد بعجاوي، بأن قوات الاحتلال أغلقت الطرق الفرعية الترابية المؤدية إلى بلدة يعبد يعبد وتربطها بحاجز عسكري "دوتان"، وكذلك حي البعاجوي الواقع أول البلد، وشرع الجنود بتوقيف المركبات والتدقيق في هويات راكبيها.



وأضاف أن قوات الاحتلال ما تزال تغلق حاجزر عسكري "دوتان" الرابط بين محافظتي جنين وطولكرم ببلدة يعبد منذ عدة ساعات، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).



وكان الاحتلال ادعى في وقت لاحق من اليوم، تعرض قواته على الحاجز المذكور لإطلاق نار.