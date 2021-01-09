بعد اجتماع الرئيس وناصر.. إصدار مراسيم الانتخابات بموعد أقصاه 20 يناير الجاري
رام الله - دنيا الوطن
اجتمع الرئيس محمود عباس مساء اليوم السبت، مع رئيس لجنة الانتخابات المركزية، حنا ناصر في مقر المقاطعة في مدينة رام الله.
اجتمع الرئيس محمود عباس مساء اليوم السبت، مع رئيس لجنة الانتخابات المركزية، حنا ناصر في مقر المقاطعة في مدينة رام الله.
وتم التباحث في مواعيد الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني وفق القانون، وذلك تأكيدا لما تم الاتفاق عليه مع الكل الوطني.
وقدم ناصر مقترحا لتواريخ محددة، وسيعقد خلال أسبوع من الآن، اجتماعا آخر مع لجنة الانتخابات المركزية، وذلك ليقوم الرئيس بإصدار المراسيم في موعد أقصاه 20 كانون الثاني/يناير الجاري، يتبعها حوار بين الفصائل حول العملية الانتخابية.
وأبدت لجنة الانتخابات المركزية استعدادها للقيام بهذه المهمة الوطنية على أكمل وجه.
وبهذه المناسبة، جدد الرئيس التأكيد على مواقفه بتعزيز الوحدة الوطنية من خلال عملية انتخابات حرة ونزيهة.
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