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الأردن يعلن موعد البدء ببرنامج التطعيم ضد فيروس (كورونا)

الأردن يعلن موعد البدء ببرنامج التطعيم ضد فيروس (كورونا)
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قال وزير الصحة الأردني، د.نذير عبيدات، اليوم السبت، إن برنامج التطعيم ضد فيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19)، سيبدأ يوم الأربعاء.

وكشف الوزير عن وصول أولى شحنات لقاح "سينوفارم" الصيني منتصف ليلة السبت، ولقاح "فايزر" ليلة الاثنين، وفق ما نقل موقع (روسيا اليوم).

وقال: إن "البرنامج يستند للدليل الوطني للتطعيم ضد (كورونا)، ويراعي الأولويات المتبعة عالميا، والتي تستهدف الفئات الأكثر تأثرا، والمتمثلة بكبار السن ممن يعانون من أمراض مزمنة، والفئات الأكثر تعرضا والمتمثلة بالكوادر الطبية والصحية".

وسجل الأردن اليوم السبت، ارتفاعاً بسيطاً بعدد وفيات فيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19).

يأتي ذلك بعدما أعلنت وزارة الصحة في البلاد، تسجيل 20 وفاة و796 إصابة جديدة بالفيرو خلال 24 ساعة الماضية.

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