الأردن يسجل ارتفاعاً بسيطاً بعدد وفيات فيروس (كورونا)





يأتي ذلك بعدما أعلنت وزارة الصحة في البلاد، تسجيل 20 وفاة و796 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد.





وبذلك يرتفع عدد حالات الإصابة في المملكة إلى 305,959 حالة، فيما يبلغ عدد الحالات النشطة حاليّا 14,967 حالة.



وسجلت البلاد 20 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 4009 حالات.





رام الله - دنيا الوطنسجل الأردن اليوم السبت، ارتفاعاً بسيطاً بعدد وفيات فيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19).