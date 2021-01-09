بريطانيا تصبح خامس دولة بالعالم تتخطى عتبة ثلاثة ملايين إصابة بفيروس (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

تجاوزت حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس (كورونا) المستجد في بريطانيا، اليوم السبت، حاجز ثلاثة ملايين حالة.



وبذلك تصبح المملكة المتحدة، خامس دولة في العالم تتخطى هذه العتبة، بعد ارتفاع عدد الإصابات المسجلة بعدوى الفيروس خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 59937، ليصل إلى مستوى 3017409 حالات.



كما ذكرت وزارة الصحة البريطانية، أنها رصدت 1035 وفاة جديدة جراء المرض، ليصل عدد ضحايا الجائحة في البلاد إلى 80868 متوفياً.