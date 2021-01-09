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شؤون فلسطينية

الجهاد الإسلامي تُعزي بوفاة عبد الكريم شبير

رام الله - دنيا الوطن
قالت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، إنها تتقدم بأصدق مشاعر العزاء والمواساة من عموم آل شبير الكرام بوفاة الدكتور عبد الكريم شبير "أبو العبد"، أحد كبار المحامين ورجال القانون الوطنيين الذين كان لهم دور في الدفاع عن القضايا الوطنية وعلى رأسها قضية الأسرى في سجون الاحتلال. 

وأضافت الحركة في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: "كما كان -رحمه الله- منحازاً للمقاومة ومدافعاً عنها".

وتتقدم الحركة بالعزاء من أسرة الفقيد وأبنائه وإخوانه ومن جميع أصدقائه ورفاقه المحامين والقانونيين.

وختمت الحركة بيانها: "سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة والمغفرة وأن يسكنه الفردوس الأعلى ، وأن يلهم أهله وذويه الصبر وحسن العزاء".

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