"الخطوط السعودية": استئناف الرحلات إلى قطر اعتباراً من 11 يناير

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت شركة "الخطوط الجوية السعودية"، اليوم السبت، عن استئنافها الرحلات الجوية إلى قطر اعتبارا من 11 كانون الثاني/يناير الحالي.



وأوضحت الشركة، في بيان نشرتها عبر (تويتر)، أنها ستسير رحلات جوية إلى الدوحة من الرياض وجدة ابتداء من 11 يناير، وفق ما نقل موقع (روسيا اليوم).



وكان التلفزيون السعودي، قال: إن سيارات قطرية عبرت الحدود ودخلت المملكة عبر منفذ بري اليوم السبت للمرة الأولى، منذ أن قطعت دول عربية العلاقات الدبلوماسية مع الدوحة في منتصف 2017.