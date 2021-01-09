قلقيلية: تسجيل ثماني إصابات بفيروس (كورونا) من المخالطين





والإصابات وفق تصريح نشرته صفحة المحافظة على (فيسبوك)، موزعة في قلقيلية بواقع خمس إصابات، و"عزون"، بواقع إصابتين، و"صير" إصابة واحدة.



كما أعلنت المحافظة تعافي ثماني حالات، كانت مصابة بفيروس (كورونا)، ليصل مجموع الإصابات النشطة حتى هذا اليوم 9/1/2021 هي 202 إصابة نشطة.





رام الله - دنيا الوطنقالت محافظة قلقيلية، اليوم السبت، إن عدد الإصابات بفيروس (كورونا) لهذا اليوم، بلغ ثماني إصابات من المخالطين.