جنين: تسجيل حالة وفاة و30 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في المحافظة
رام الله - دنيا الوطن
أعلن محافظ جنين، اللواء أكرم الرجوب اليوم السبت، تسجيل حالة وفاة جديدة متأثرة بإصابتها بفيروس (كورونا) خلال الساعات الـ 24 الماضية.
أعلن محافظ جنين، اللواء أكرم الرجوب اليوم السبت، تسجيل حالة وفاة جديدة متأثرة بإصابتها بفيروس (كورونا) خلال الساعات الـ 24 الماضية.
وبذلك يرتفع عدد حالات الوفاة في المحافظة منذ بدء الجائحة، إلى 138 حالة وفاة.
وفي تحديث الحالة الوبائية فقد سجلت 30 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) مقابل 60 حالة شفاء، وبذلك يصبح عدد الحالات النشطة في المحافظة 509.
وفي تحديث الحالة الوبائية فقد سجلت 30 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) مقابل 60 حالة شفاء، وبذلك يصبح عدد الحالات النشطة في المحافظة 509.
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