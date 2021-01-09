جنين: تسجيل حالة وفاة و30 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في المحافظة





وبذلك يرتفع عدد حالات الوفاة في المحافظة منذ بدء الجائحة، إلى 138 حالة وفاة.



وفي تحديث الحالة الوبائية فقد سجلت 30 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) مقابل 60 حالة شفاء، وبذلك يصبح عدد الحالات النشطة في المحافظة 509.





رام الله - دنيا الوطنأعلن محافظ جنين، اللواء أكرم الرجوب اليوم السبت، تسجيل حالة وفاة جديدة متأثرة بإصابتها بفيروس (كورونا) خلال الساعات الـ 24 الماضية.