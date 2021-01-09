معزياً بوفاة والدته.. الرئيس عباس يهاتف المبعوث الخاص للرئيس الروسي

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رام الله - دنيا الوطن

أجرى الرئيس محمود عباس، اليوم السبت، اتصالاً هاتفياً بنائب وزير الخارجية الروسي، المبعوث الخاص للرئيس بوتين إلى الشرق الأوسط وإفريقيا، ميخائيل بوغدانوف، معزيا بوفاة والدته.



وأعرب الرئيس عباس خلال الاتصال الهاتفي، عن أصدق مشاعر التعازي والمواساة للمبعوث الخاص للرئيس الروسي، ولاسرة وذوي الفقيدة، سائلاً المولى أن يلهمهم جميل الصبر.