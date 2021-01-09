سلفيت: تسجيل 23 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في المحافظة

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رام الله - دنيا الوطن

أفادت محافظ سلفيت، اللواء عبد الله كميل اليوم السبت، بتسجيل إصابتين جديدتين بفيروس (كورونا) في المحافظة، من بديا والزاوية.



وكان المحافظ أعلن في وقت سابق، أنه تم تسجيل 21 إصابة جديدة بالفيروس، فيما كان أكبر عدد من الإصابات في سلفيت، وديراستيا.