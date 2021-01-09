نابلس: إلقاء القبض على شخص فارٍ من وجه العدالة

توضيحية

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

ألقت الشرطة اليوم القبض على شخص فارٍ، من وجه العدالة محكوم بالسجن مدة ثلاث سنوات بتهمة السرقة في نابلس.



وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، بأن المذكور كان فاراً من وجه العدالة منذ ثلاث سنوات وصادر بحقه حكماً غيابياً من محكمة نابلس بالسجن مدة ثلاث سنوات بتهمة السرقة حيث تمكنت الشرطة من إلقاء القبض عليه خلال عملية البحث والمتابعة.



وأكدت الشرطة أنها أنهت إجراءاتها القانونية بإيداعه مركز الإصلاح والتأهيل نابلس أصولاً.