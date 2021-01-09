جيش الاحتلال يعلن مطاردة فلسطينييْن بعد عملية دهس وإطلاق نار قرب يعبد





وقال في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): إنه خلال فحص وتفتيش سيارات في حاجز عسكري، حاول الأول دهس الجنود بينما حاول الثاني إطلاق النار نحوهم بسلاح "كارلو" سقط على الأرض، ولاذا بالفرار بالسيارة.













رام الله - دنيا الوطنأفاد المتحدث باسم جيش الاحتلال، مساء اليوم السبت، بأن قوات الجيش تواصل مطاردة فلسطينييْن اثنين حاولا تنفيذ عملية دهس وإطلاق نار قرب يعبد، في جنين.