جيش الاحتلال يعلن مطاردة فلسطينييْن بعد عملية دهس وإطلاق نار قرب يعبد
رام الله - دنيا الوطن
أفاد المتحدث باسم جيش الاحتلال، مساء اليوم السبت، بأن قوات الجيش تواصل مطاردة فلسطينييْن اثنين حاولا تنفيذ عملية دهس وإطلاق نار قرب يعبد، في جنين.
أفاد المتحدث باسم جيش الاحتلال، مساء اليوم السبت، بأن قوات الجيش تواصل مطاردة فلسطينييْن اثنين حاولا تنفيذ عملية دهس وإطلاق نار قرب يعبد، في جنين.
وقال في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): إنه خلال فحص وتفتيش سيارات في حاجز عسكري، حاول الأول دهس الجنود بينما حاول الثاني إطلاق النار نحوهم بسلاح "كارلو" سقط على الأرض، ولاذا بالفرار بالسيارة.
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