الشرطة تغلق محلات تجارية وتقبض على صاحب مقهى لعدم الالتزام بضواحي القدس





وتم إغلاق 75 محلاً تجارياً مخالفة والقت القبض على صاحب مقهى لمخالفته بفتح المقهى ومخالفة أشخاص كانوا متواجدين في المقهى خلافا لقرار الحكومة.



وأضافت: بأن الشرطة سلمت المقبوض عليه لقسم التحقيق لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقة حسب الاصول، كما وحررت 16 مخالفة لسائقي مركبات ومواطنين تتعلق بإجراءات السلامة وضبطت مركبة غير قانونية وحجز مركبة عمومي حجز إداري لمدة 15 يوماً لعدم وجود رخصة بحوزة السائق.



رام الله - دنيا الوطنأغلقت الشرطة وقوة مشتركة من المؤسسة الأمنية في محافظة القدس 75 محلاً تجارياً، وألقت القبض على صاحب مقهى لعدم الالتزام بحالة الطوارئ، في بلدات شمال غرب وشمال القدس.وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، أن شرطة ضواحي القدس وقوة مشتركة من المؤسسة الأمنية نفذت جولات تفقدية في بلدات ضواحي القدس للتأكد من التزام أصحاب المحلات التجارية وصالات الأفراح والمقاهي بقرار الحكومة وفقا لحالة الطوارئ المعلنة.