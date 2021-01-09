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دولي

قبرص تطلب من إسرائيل تزويدها بجرعات من لقاح (كورونا)

قبرص تطلب من إسرائيل تزويدها بجرعات من لقاح (كورونا)
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قال مصدر سياسي إسرائيلي اليوم السبت، إن تل أبيب ستضمن أولا تزويد اللقاحات ضد فيروس (كورونا) لكافة الجمهور، ثم على استعداد لتقديم المساعدة للآخرين.

جاء ذلك بعد أن طلبت قبرص من إسرائيل تزويدها بجرعات من اللقاح، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).

وقال الرئيس القبرصي، نيكوس اناستاسياديس: إنه تحدث حول هذا الموضوع مع رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، مضيفاً: أن الأخير وعده بدراسة الأمر عما قريب.

وفي شأن (كورونا)، رُصدت في إسرائيل أول أربع حالات إصابة بالسلالة الجنوب إفريقية للفيروس.  

وذكرت وزارة الصحة، أن إحداها تعود لشخص رجع من تلك الدولة، فيما لم تصدر بعد نتائج الفحوصات المخبرية لـ 11 عينة أخرى، يشتبه في أنها تحمل هذه السلالة.

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