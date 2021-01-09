حسين الشيخ: اجتماع للرئيس عباس مع حنا ناصر لبحث إصدار مراسيم الانتخابات
رام الله - دنيا الوطن
قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، حسين الشيخ، إن الرئيس محمود عباس، سيجتمع مع رئيس لجنة الانتخابات المركزية، حنا ناصر مساء اليوم السبت.
قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، حسين الشيخ، إن الرئيس محمود عباس، سيجتمع مع رئيس لجنة الانتخابات المركزية، حنا ناصر مساء اليوم السبت.
وأضاف في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): أن الاجتماع سيبحث في موضوع الانتخابات التشريعية والرئاسية، وموعد إصدار المراسيم الرئاسية التي ستحدد مواعيد إجراء هذه الانتخابات.
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