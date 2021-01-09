حسين الشيخ: اجتماع للرئيس عباس مع حنا ناصر لبحث إصدار مراسيم الانتخابات





وأضاف في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): أن الاجتماع سيبحث في موضوع الانتخابات التشريعية والرئاسية، وموعد إصدار المراسيم الرئاسية التي ستحدد مواعيد إجراء هذه الانتخابات.

رام الله - دنيا الوطنقال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، حسين الشيخ، إن الرئيس محمود عباس، سيجتمع مع رئيس لجنة الانتخابات المركزية، حنا ناصر مساء اليوم السبت.