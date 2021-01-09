"الديمقراطية" تعزي برحيل رئيس الحزب العربي الديمقراطي الناصري

سيد عبد الغني

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رام الله - دنيا الوطن

بعث المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين ببرقية تعزية إلى قيادة الحزب العربي الديمقراطي الناصري في مصر، برحيل رئيس الحزب المناضل سيد عبد الغني.



وقالت الجبهة: "يتقدم منكم المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بخالص العزاء وأصدق المشاعر، برحيل المناضل والقائد الوطني والقومي الكبير الأخ سيد عبد الغني، رئيس الحزب العربي الديمقراطي الناصري، في وقت ما يكون فيه شعب مصر، والأمة العربية، وفي القلب منها شعب فلسطين، أحوج إليه، وهو الذي مثل نموذجاً للإلتزام الوطني والقومي بقضايا شعبه، وقضايا أمته، بعيداً عن كل أشكال المساومة وغيرها من السياسات التي ألحقت بقضايانا الأذى الكبير".



وأضافت: ولعل موقفه، وموقف حزبكم الشقيق، من مسألة التطبيع العربي مع دولة الإحتلال، يمثل نموذجاً يحتذى، ويشكل العنوان الحقيقي لمشاعر شعب مصر الشقيق وحقيقة موقفه من القضية والحقوق الوطنية الفلسطينية.



وقالت: ونحن نتقدم منكم بخالص العزاء، فإننا نتمنى عليكم أن تنقلوا مشاعرنا الصادقة إلى أبناء حزبكم الشقيق، وإلى عموم أبناء مصر العزيزة على قلوب شعبنا.



كما نتمنى عليكم أن تنقلوا مشاعرنا إلى عائلة الراحل الكبير، وعموم أفراد أسرته وأقربائه وأصدقائه، ونخص منهم الأخ محمد عبد الغني عضو مجلس الشعب، والأخ الإعلامي المميز الصديق حسين عبد الغني.



وختمت مؤكدة: على تطوير العلاقة النضالية بين شعبينا الشقيقين وبين حزبينا، نتمنى لكم كل النجاح في نضالكم.